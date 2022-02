NBA, Giannis Antetokounmpo commenta il paragone con Tim Duncan

Giannis Antetokounmpo non ha più bisogno di presentazioni. Alla sua nona stagione in NBA ha raggiunto praticamente tutti gli obiettivi più importanti per un giocatore del suo calibro: titolo, MVP delle Finals, MVP della regular season, presenze nel miglior quintetto dell’anno. Ed è normale che scattino i paragoni con i migliori giocatori di sempre.

Il numero 34 dei Milwaukee Bucks è stato affiancato a una leggenda di questo gioco, ovvero Tim Duncan. E lui ha risposto con poche parole:

“Tim Duncan? Non lo so. È davvero dura.”

L’accostamento è alquanto difficile. L’icona dei San Antonio Spurs viene ricordata come una tra le migliori di ogni epoca: con cinque anelli, tre premi di MVP delle Finals e 15 gettoni All-Star chi non lo sarebbe. Ma Giannis Antetokounmpo ha ancora tanta strada davanti e può fare cose strabilianti. Ne è convinto l’assistant coach Darvin Ham:

“Lo vedo come giusto al punto. Gli piace divertirsi, non fraintendetemi. Ma non è uno di quei ragazzi che cerca di portare un sacco di sciocchezze mentre il suo nome è là fuori. Parla della sua famiglia ed è un tipo tranquillo con sé stesso. Ride e scherza con i compagni di squadra e fa cose diverse con i compagni. Al di fuori di questo non ci sono imbrogli: c’è solo lavoro diretto e concentrazione.”

Leggi anche:

NBA, Haliburton torna sull’addio ai Kings: È stata una conversazione veloce

NBA, sono Doncic e DeRozan i Player of the Week

Classifica NBA 2021-2022