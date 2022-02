NBA, sono Doncic e DeRozan i Player of the Week

Nuova settimana NBA, nuovi Player of the Week. Per il diciassettesimo capitolo di questo campionato sono stati nominati Luka Doncic e DeMar DeRozan, rispettivamente per la Western Conference e la Eastern Conference. A riportare i vincitori è stato il solito Shams Charania di The Athletic.

NBA Players of the Week for Week 17: Mavericks‘ Luka Doncic and Bulls‘ DeMar DeRozan. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 14, 2022

I Dallas Mavericks scalano la loro classifica cercando di ottenere un posto sicuro ai Playoff, senza passare dal torneo Play-In. La franchigia del Texas conclude la settimana con tre vittorie e una sconfitta. Luka Doncic parte subito con una tripla doppia ai danni degli Atlanta Hawks: 18 punti, 10 rimbalzi e 11 assist. Contro i Pistons altra ottima prestazione, conclusa con 33 punti e 11 assist. Tuttavia, l’apice arriva nella vittoria con i Clippers: career-high da 51 punti condito con 9 rimbalzi e 6 assist. La seconda sfida con i losangelini finisce male nel punteggio, ma non per lo sloveno che mette a segno altri 45 punti.

L’altro Player of the Week è DeMar DeRozan. I Chicago Bulls continuano imperterriti la loro marcia ai vertici della Eastern Conference e nella diciassettesima settimana di gioco arrivano una sconfitta e tre successi. Il numero 11 parte forte nella sconfitta con i Phoenix Suns, dove piazza 38 punti. Nella prima delle tre vittorie consecutive si ripete con 36 punti, 5 rimbalzi e 4 assist. Pressoché da fotocopia anche la prestazione con i Minnesota Timberwolves, che firma con 35 punti, 6 rimbalzi e 6 assist. Infine, chiude con altri 38 punti per schiacciare gli Oklahoma City Thunder.

