NBA, Dirk Nowitzki debutta da color commentator dei Mavericks

In occasione del rematch tra Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves, accanto a Mark Followill – voce di Bally Sports Southwest per le gare dei texani – si è seduto Dirk Nowitzki. Il tedesco, la cui maglia #41 verrà ritirata il 5 gennaio prossimo, ha fatto così il proprio debutto da color commentator dopo alcune sporadiche apparizioni in telecronaca.

Prova microfono: Nowitzki al debutto in telecronaca

Mark Followill aveva commentato in solitaria la trasferta a Minneapolis dei Mavericks. L’esperimento in coppia con Nowitzki sembra funzionare.

The best color commentator in NBA history pic.twitter.com/YkLMQu4y5w — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 22, 2021

