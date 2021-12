NBA, dall’associazione giocatori impegno per il vaccino

Con una nota ufficiale, l’associazione giocatori NBA (NBPA) ha ribadito l’impegno a tutela della salute degli atleti a fronte dell’aumento di casi di positività riscontrato di recente.

I giocatori G League che abbandonano Las Vegas – dove si sta svolgendo lo Showcase invernale – possono giocare da subito in NBA (vedi Hardship Exemption), ma devono risultare negativi per i cinque giorni di fila successivi all’arrivo nel gruppo squadra. Le regole, specifica Adrian Wojnarowski di ESPN, sono valide per gli atleti vaccinati.

G-League players leaving Las Vegas to sign hardship exemptions to join NBA teams are eligible to play immediately, but must return negative tests for five consecutive days upon joining the new team, according to a memo obtained by ESPN. Those rules apply to vaccinated players.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 22, 2021