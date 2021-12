NBA, Clint Capela ricorda Houston: “D’Antoni uno dei miei preferiti”

La scorsa settimana gli Hawks hanno ospitato alla State Farm Arena i Rockets per l’unica trasferta ad Atlanta della loro stagione. Clint Capela, ex della partita, ha rivissuto alcuni dei trascorsi in Texas in un’intervista concessa a Kelly Iko di The Athletic.

Lo stile di D’Antoni ha conquistato Clint Capela

Riportiamo un passaggio dell’intervista rilasciata a The Athletic. Significativo in particolare il riferimento al rapporto tra il centro svizzero e l’ex coach Mike D’Antoni – oggi a Brooklyn. Capela non ha infatti nascosto ammirazione:

“È stato senza dubbio uno dei miei allenatori preferiti, un tipo alla mano. Il modo in cui volevamo giocare a livello di squadra era piuttosto semplice. Ho sempre pensato di essere stato messo nelle migliori condizioni per esprimermi sul parquet. Adoravo il nostro ritmo in attacco e tutto ciò che combinavamo in quella metà campo. Adoravo il nostro stile di gioco, L’ essere circondato da tiratori.”

L’apice di Capela con la maglia di Houston venne raggiunto con le Finali di Conference nel 2017-2018, a coronamento di una stagione da 65 vittorie. Certo, le 27 triple sbagliate in gara 7 scrissero allora molto più di una pagina di storia.

