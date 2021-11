NBA, i Dallas Mavericks ritireranno il nº41 di Dirk Nowitzki

Se c’è un giocatore che rappresenta a pieno titolo i Dallas Mavericks, quello è Dirk Nowitkzi. Il tedesco ha vissuto in Texas tutta la sua carriera NBA, vincendo un titolo di MVP e il titolo di campioni nel 2011. Ora, secondo quanto riporta il giornalista Marc Stein, i Mavericks ritireranno la maglia numero 41 di Dirk Nowitzki il 5 gennaio, durante la partita casalinga contro i Golden State Warriors.

The Mavericks are planning to retire Dirk Nowitzki's iconic No. 41 on Jan. 5 when they play at home against Golden State, sources say.



