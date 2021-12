Risultati NBA: Herro e Robinson a valanga sui Pacers, crollo Lakers al cospetto dei Suns

Detroit Pistons 91 – 105 New York Knicks

Dopo ben cinque sconfitte consecutive rimediate sul parquet del Madison Square Garden, i ragazzi di coach Thibodeau tornano a sorridere approfittando della visita dei derelitti Pistons, alle prese con il 25° ko in 30 partite giocate fin qui.

Gara mai realmente in discussione per i padroni di casa, che iniziano con il piede giusto guadagnando la doppia cifra di vantaggio al termine dei primi 24 minuti di gioco (37-48). Il secondo tempo si rivela invece più equilibrato del previsto, ma ormai in casa Pistons i giochi sono fatti per poter credere con convinzione alla rimonta.

22 punti per Evan Fournier, 21 a testa per Kemba Walker e Julius Randle, mentre tra le fila degli ospiti il miglior realizzatore è Saben Lee con i suoi 16 punti dalla panchina.

Minnesota Timberwolves 102 – 114 Dallas Mavericks

Il mix di veterani e rincalzi varato da coach Kidd basta e avanza ai Mavs per superare la concorrenza dei Timberwolves e mettere in cascina il successo numero 15 di questa tribolata regular season.

Nonostante la bellezza di 9 giocatori alle prese con il protocollo di sicurezza Nba Dallas non si scompone e, dopo un primo quarto equilibrato (35-34) passa a condurre con 11 punti di vantaggio giusto in tempo per l’intervallo lungo (50-61). A fare la differenza tra le due formazioni ci pensa Jalen Brunson, che realizza 16 dei suoi 28 punti complessivi contribuendo attivamente al tentativo di fuga dei padroni di casa.

Dall’altra parte i 26 punti e 14 rimbalzi di Karl-Anthony Towns fanno certamente comodo, ma non bastano ai Timberwolves per ridurre lo svantaggio e riaprire i conti.

Indiana Pacers 96 – 125 Miami Heat

Tutto facile per la truppa di coach Spoelstra, che sul parquet amico della FTX Arena infligge una sonora sconfitta ai Pacers di Rick Carlisle.

Il successo di Miami passa tutto o quasi dalla mira dall’arco, con le ben 22 triple mandate a bersaglio che valgono il pareggio del record di franchigia. Che non sia una serata da incorniciare per Indiana si intuisce già dal primo tempo, quando Miami trova la via del canestro con disarmante facilità presentandosi al break di metà gara con un perentorio 45-68.

Da lì in poi la gara si fa tutta in discesa per i padroni di casa, che sfruttano al meglio i 26 punti a testa di Duncan Robinson e Tyler Herro.