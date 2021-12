La divisa 1998-1999 dei Toronto Raptors è la “All-Time NBA Jersey”

È tra le divise più iconiche e famose di tutti i tempi. Adesso ha anche un riconoscimento ufficiale: la maglia della stagione ’98-’99 dei Toronto Raptors, quella viola con il leggendario velociraptor, è stata designata come “All-Time NBA Jersey“. In altre parole, la divisa più bella e memorabile di sempre per i fan NBA europei:

what is art? that is art. La dino-maglia dei @Raptors vince l’#NBA75EuroVote! [noi siamo pronti per una collaborazione @UffiziGalleries] pic.twitter.com/Ux6QMB1bF4 — NBA Italia (@NBAItalia) December 21, 2021

Nella stagione del 75esimo anniversario, la lega sta celebrando i suoi momenti, i suoi giocatori e le sue particolarità più indimenticabili. E le divise hanno una grande importanza nell’immaginario collettivo degli appassionati.

Toronto Raptors 98-99 “All-Time Jersey NBA”: la classifica

La classifica finale è stata decisa dai voti degli appassionati al 50% e per l’altra metà da un gruppo di media, influencer e celebrità europee. La votazione è durata una settimana e ha permesso di stilare la seguente classifica:

Toronto Raptors 98-99, viola (18.8%) Chicago Bulls 95-96, nera (14.1%) Philadelphia 76ers 00-01, nera (12.8%) Los Angeles Lakers 96-97 (10.4%) Boston Celtics 85-86 (9.3%)

