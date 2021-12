Manu Ginobili tra i candidati alla Hall of Fame NBA 2022

C’è anche il nome di Manu Ginobili nella lista di candidati a entrare nella Hall of Fame NBA a partire dall’autunno prossimo. L’argentino, lo ricordiamo, è stato tra gli esclusi eccellenti dalla top 75 ogni epoca della lega,

La composizione definitiva della Class 2022 verrà svelata in occasione del weekend dell’All-Star Game a Cleveland, nel mese di febbraio. La cerimonia si terrà il 9-10 settembre 2022. Tra i tanti nomi, segnaliamo Chauncey Billups, Rip Hamilton, Tim Hardaway, Shawn Marion, Muggsy Bogues, George Karl.

