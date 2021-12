NBA, addio a Michael Gearon Sr.: fu dirigente degli Hawks di Dominique Wilkins

Con una nota di cordoglio sul proprio sito gli Atlanta Hawks hanno annunciato la scomparsa di Michael Gearon Sr. Imprenditore immobiliare di successo, Gearon ha ricoperto diversi ruoli apicali all’interno dell’organizzazione Atlanta Hawks, di cui è stato proprietario e GM tra il 1977 e il 1979, nonché Presidente fino al 1986. Sotto la sua guida, Atlanta ha vissuto l’era entusiasmante targata Dominique Wilkins, che ha firmato un saluto al dirigente defunto.

Le parole dell’ex stella NBA:

“Michael Gearon Sr. è stato come un padre per me e mi è stato vicino in ogni forma possibile. Lui ed Hank Aron convinsero Ted Turner a concretizzare lo scambio che mi portò agli Hawks nel 1982 e cambiò per sempre la mia vita. Abbiamo parlato assieme almeno tre o quattro volte al mese per oltre 40 anni. Michael era una persona splendida e mi mancherà.”