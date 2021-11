NBA, infortunio Ja Morant: definiti i tempi di recupero

Piccolo grande sospiro di sollievo per i Memphis Grizzlies, i quali nelle ultime ore hanno definito quelli che sono i tempi di recupero per Ja Morant. Il giocatore ha subito una distorsione al ginocchio sinistro nel primo quarto della partita contro Atlanta di venerdì scorso. Taylor Jenkins, coach di Memphis, ha commentato in questa maniera la situazione intorno alla propria stella:

“Siamo estremamente grati di aver evitato un infortunio più grave. Ci aspettiamo che torni al 100%, non è un problema di lungo termine”

Morant dovrebbe quindi rimanere out per le prossime due settimane, prima di tornare a disposizione della compagine del Tennessee.

Problemi anche in casa Atlanta, con Bogdan Bogdanovic che si è infortunato il giorno successivo contro i Knicks. Una risonanza magnetica ha rivelato una distorsione alla caviglia destra. Il serbo ha dovuto essere accompagnato fuori dal campo dai compagni. Anche per lui si stima uno stop di un paio di settimane.

