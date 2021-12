NBA, infortunio per Jerami Grant dei Pistons

La difficile stagione dei Detroit Pistons potrebbe diventare ancora più complicata. Secondo quanto riportano gli insider americani infatti, la stella della squadra Jerami Grant dovrà fermarsi per diverso tempo a causa della lesione di un legamento del pollice destro, infortunio consumatosi nella gara di venerdì notte contro i New Orleans Pelicans.

Detroit Pistons forward Jerami Grant has suffered torn ligaments in his right thumb and will be out indefinitely, sources tell me and @JLEdwardsIII. Grant is averaging 20.1 points and 4.8 rebounds this season. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 12, 2021

Apparentemente Grant si sarebbe infortunato durante una giocata difensiva per recuperare un pallone vagante. Un fastidio che inizialmente non ha impedito al giocatore di tornare in campo dopo un rapido check della staff per terminare la partita. Solo stamane, a nervi freddi, si è potuto verificare l’identità del dolore.

Ancora ignoti i tempi di recupero per Jerami Grant

I Detroit Pistons dovranno fare a meno del loro miglior scorer per un po’, ma ancora esattamente non si sa per quanto. Nelle prossime ora verranno effettuati ulteriori test che potranno dare risposta alle domande dello staff medico. Nel frattempo La franchigia dovrà rinunciare ai suoi 20.1 punti, 4.8 rimbalzi e 2.6 assist di media a partita che stava facendo registrare in queste 20 partite stagionali.

Jerami Grant, oltre che essere il leader del team, sarebbe potuto essere anche una possibile pedina per una trade in corso d’opera, visto i numeri nomi che sembrano girare in questo vortice di scambi. Staremo a vedere come agirà la franchigia.

