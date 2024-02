NBA, Marc Gasol si ritira e Memphis è pronta a ritirare la sua canotta

A Memphis non si perde tempo. A poche ore dall’annuncio del ritiro di Marc Gasol, all’età di 39 anni, i Grizzlies hanno appena rivelato la data del ritiro della sua maglia. L’evento è stato organizzato per il prossimo 6 aprile al Fedex Forum, quando Memphis incontrerà Philadelphia. In quell’occasione verrà ritirato il numero 33 del catalano che si unirà al numero 50 di Zach Randolph, unica maglia ritirata dai Grizzlies nel corso della loro storia.

Ex giocatori e allenatori di Memphis saranno presenti per celebrare le undici stagioni con i Grizzlies, tra il 2008 e il 2019 dell’ex lungo spagnolo. Il fratellino di Pau, anche lui peraltro con un trascorso ai Grizzlies, è leader della franchigia in minuti giocati, partite da titolare, nei canestri segnati, nei rimbalzi, nelle stoppate. È secondo per quanto riguarda punti segnati e assist, o anche doppie-doppie e e triple-doppie. Nel 2013, Marc Gasol è diventato il primo europeo a vincere il trofeo di miglior difensore. Due anni dopo, è stato eletto nella Prima Squadra All-NBA. Con Memphis, ha ottenuto tre convocazioni per l’All-Star Game (2012, 2015, 2017) e anche questo è un record di franchigia da evidenziare.

