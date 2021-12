Lo spot NBA per il Christmas Day 2021

Prosegue, nella sua versione natalizia, la serie di spot NBA Lane inaugurata per le celebrazioni del 75° anniversario della lega. Anche in quest’ideale continuazione narrativa, attorno a un tavolo per il pranzo di Natale, sono molti i volti noti. Appaiono tra gli altri la star WNBA Sue Bird, Baron Davis, Shawn Marion, Pau Gasol, Dominique Wilkins. In chiusura, un habitué dello Staples Center come Billy Crystal chiede silenzio per poter seguire in pace il ricco palinsesto televisivo. In programma cinque partite di fila, per l’ormai consueta abbuffata di pallacanestro.

D’altronde, come si dice in un passaggio dello spot, Natale non sarebbe Natale senza la NBA.

NBA Lane, lo spot di Natale 2021

