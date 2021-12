NBA, Donte DiVincenzo ritrova i Bucks: c’è una data per il rientro

Donte DiVincenzo assaporava già da qualche settimana l’imminente debutto stagionale dopo diversi mesi di stop a seguito dell’operazione alla caviglia. Ora può iniziare il suo vero e proprio conto alla rovescia. I Milwaukee Bucks campioni NBA lo aspettano a braccia aperte.

Donte DiVincenzo pronto alla prima stagionale coi Bucks

Stando a quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, DiVincenzo tornerà in campo la prossima settimana, in occasione della partita tra Indiana Pacers e Milwaukee Bucks al Fiserv Forum, nella notte italiana tra mercoledì e giovedì.

