Ray Allen seguirà Steph Curry nella caccia al record NBA di triple

Steph Curry è ormai vicinissimo ad un’altra impresa da aggiungere ad una carriera già da Hall of Famer: il record NBA per il maggior numero di triple realizzate nella storia. Il playmaker di Golden State dovrà infatti segnare soltanto 10 triple per superare Ray Allen, uno dei migliori tiratori di sempre, a quota 2973 tiri da 3.

Con tutta probabilità, Curry supererà Jesus Shuttlesworth in una delle prossime 5 gare degli Warriors (tutte in trasferta), rispettivamente contro i 76ers, i Pacers, i Knicks, i Celtics o i Raptors. Conoscendo il giocatore di Golden State, però, due partite potrebbero essere più che sufficienti.

Steph Curry bussa alle porte della storia: le parole di Ray Allen

In attesa di salutare il proprio record, Ray Allen ha comunque voluto esprimere il proprio supporto per Curry, affermando di voler essere presente fisicamente alla partita che sancirà il nuovo re delle triple.

Queste le parole dell’ex-giocatore, pronunciate al Dan Patrick Show ieri:

Ho parlato con delle persone agli Warriors ed un po’ anche con Steph, cercando di aiutarlo in questo momento particolare. È un momento entusiasmente per lui e ho cercato di raccontargli come mi sono sentito prima della partita [in cui ho infranto il record]. Sono stato fortunato perché ho infranto il record a Boston contro i Lakers mentre Reggie [Miller, precedente detentore del titolo] era nell’arena, quindi è giusto che anche io sia presente. Non so dove sarà quindi dovrò tenere d’occhio la situazione. Giocando e allenando alla Gulliver Prep a Miami ho sempre delle partite anche io, quindi sarà un po’ difficile seguire cosa succederà a loro.

