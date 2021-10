75esimo Anniversario NBA, ecco il video commemorativo

La stagione 2021-2022 sta per partire, e sarà la stagione numero 75 nella storia della NBA. Per celebrarla, la stessa lega ha rilasciato sui propri canali social un video commemorativo. Il filmato, della durata di un paio di minuti, è stato girato, ed in parte interpretato, dal famoso attore Michael B. Jordan. Intitolato “Welcome to NBA Lane“, ovvero “Benvenuti in via NBA”, ci porta in un viaggio attraverso un quartiere immaginario, abitato da varie leggende NBA.

Tra i vari interpreti che prendono parte al filmato, troviamo sia giocatori ancora in attività, sia ex giocatori ormai ritirati. Tra gli ormai ex giocatori, possiamo scorgere le leggende dei Boston Celtics Larry Bird, Bill Walton e Bill Russell; oltre ai loro rivali dei Los Angeles Lakers Kareem Abdul Jabbar e Magic Johnson. Inoltre troviamo Dwayne Wade, Dirk Nowitzki, Manu Ginobili, “Big Shot” Horry, Gary Payton, Dikembe Mutombo e tanti altri.

Quasi tutte le attuali star NBA hanno preso parte al video insieme alle leggende. Ci sono i nuovi All-Star come Donovan Mitchell, Jayson Tatum, Trae Young, Zion Williamson, Devin Booker e LaMelo Ball, insieme ad altri atleti che hanno già fatto la storia, come Chris Paul, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Kevin Durant e naturalmente LeBron James.

