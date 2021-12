NBA, TikTok conquista anche Dennis Rodman

C’è una new entry – e che new entry – nel mondo di TikTok. Da questa settimana la piattaforma social del momento, non più emergente, conta tra i suoi utenti più o meno attivi anche Dennis Rodman. Il video di presentazione di The Worm è tutto un programma.

Dennis Rodman su TikTok: il video del campione NBA

Parole in rilievo entrano in scena da ogni parte, sulle note del singolo Fireflies di Owl City. Una breve rassegna: alcol, LeBron, flopping, politica, Shaq, smartphone, odio, TikTok, Instagram. Rodman le scaccia tutte con una gestualità plateale. Tutte, tranne una: in tasca, l’ex Bulls si mette “love”, un po’ di amore. L’ingrediente giusto per cominciare la giornata.

Dennis Rodman has joined TikTok and I insist that you all watch his first video pic.twitter.com/Tol0JvnCRx — Brady Klopfer (@BradyKlopferNBA) December 11, 2021

