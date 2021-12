NBA, Kevin Durant e LaMarcus Aldridge a riposo contro i Rockets

Steve Nash concede un turno di riposo a Kevin Durant e LaMarcus Aldridge. I due giocatori non scenderanno in campo in occasione della seconda partita del back-to-back texano contro i Rockets. La notizia è riportata da Malika Andrews di ESPN.

Kevin Durant and LaMarcus Aldridge will both rest against the Rockets tonight, the Nets say. Durant played 41 minutes against the Mavs last night. — Malika Andrews (@malika_andrews) December 8, 2021

Kevin Durant: come Nash può gestirne il minutaggio

Stante una rotazione che già deve prescindere da Kyrie Irving e dall’infortunato Joe Harris, non sembrerebbe momento di esperimenti per Steve Nash e il suo staff. Tuttavia, è pur vero che alla seconda partita di un back-to-back in trasferta la scelta appare logica. Kevin Durant, in particolare, viaggia a oltre 40’ di media sul parquet nelle ultime cinque giocate e il suo minutaggio va calibrato con attenzione. Discorso leggermente diverso, se vogliamo, per LaMarcus Aldridge, visto il rientro di Nic Claxton.

