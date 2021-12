Mercato NBA, Kyrie Irving non tornerà a giocare con Brooklyn: vuole la trade

Come sappiamo, Kyrie Irving è da settimane ai ferri corti con i Brooklyn Nets per l’ormai famoso rifiuto da parte del playmaker di sottoporsi a vaccinazione contro il Covid-19. A queste condizioni, Irving non può condividere il parquet con i suoi compagni di squadra, ‘costringendo’ Brooklyn a metterlo fuori gioco fintantoché l’ex stella di Boston non deciderà di vaccinarsi.

Ebbene, le ultime notizie raccontano di un rapporto ancor più incrinato tra le parti. Secondo i beninformati, Irving sembra aver già fatto sapere alla squadra che tornerà in campo soltanto dopo una trade. Una volontà che chiarisce in maniera netta come il futuro di Kyrie sia certamente lontano dalla Grande Mela.

I media americani hanno provato a rilanciare, timidamente, un possibile scambio tra Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers con al centro lo stesso Irving e Ben Simmons. Curiosamente, due giocatori messi ai margini delle rispettive compagini. L’operazione potrebbe avere un senso, ma per ora si tratta solo di una voce di mercato NBA che potrebbe eventualmente rinforzarsi nelle prossime settimane. La situazione in casa Nets è certamente da monitorare.

