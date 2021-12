NBA, Damian Lillard in campo già nel weekend?

Con il punto interrogativo attorno al nome di CJ McCollum dopo le recenti valutazioni mediche, i Portland Trail Blazers hanno bisogno di certezze. Damian Lillard prova a fare la sua parte.

Trattamento ok per Damian Lillard, prove di rientro

Secondo quanto riportato da Chris Haynes di Yahoo Sport in settimana il giocatore ha effettuato alcune iniezioni di cortisone per trattare il dolore addominale ripresentatosi ciclicamente negli ultimi anni. Nonostante un dolore acuto nelle fasi iniziali, l’esito sembra soddisfacente. In attesa di sciogliere i dubbi nella giornata di venerdì, Lillard ha messo nel mirino la sfida domenicale contro i Timberwolves.

Leggi anche:

NBA, Kevin Durant e LaMarcus Aldridge a riposo contro i Rockets

Charles Barkley attacca i Lakers: “Non sono una squadra da top 4 NBA”

Solomon Hill sarà out per il resto della stagione NBA