NBA, Charles Barkley attacca i Lakers: “Non sono una squadra da top 4 della lega”

Sin dall’arrivo di LeBron James nella Città degli Angeli, i Los Angeles Lakers sono diventati una delle squadre più chiacchierate dell’intera lega. In particolare dopo la formazione di un Big Three dalle caratteristiche piuttosto anomale, parecchi addetti ai lavori e giornalisti hanno spesso mandato frecciatine alla squadra.

Questa volta, dopo la vittoria contro i Celtics, Charles Barkley ha scommesso con Kenny Smith riguardo la possibilità che i Lakers finiscano la stagione come Top 4 della lega.

Charles Barkley dubbioso sulle potenzialità di questi Los Angeles Lakers, ha commentato così con la crew di InsideTheNBA:

Sir Charles ha cominciato la discussione, spiegando come a prescindere dalle prestazioni dei gialloviola, veda altre squadre composte meglio per occupare quella posizione in classifica.

“Scommettiamo qualsiasi cosa tu voglia, ma i Lakers non finiranno la stagione nella Top 4 ad Ovest. Non mi interessa cosa dicono gli altri, ma i Los Angeles Lakers non riusciranno ad occupare quella posizione.”

Di tutta risposta, Kenny Smith ha commentato dicendo quanto sia difficile valutare i losangelini, data la mole di infortuni e assenze che ha colpito la squadra.

“Non si può valutare il gioco della squadra. Se anche tu giocassi lì, non potrei valutare il gioco della squadra perché in quel caso Charles Barkley dovrebbe guidare l’attacco dal post. Non funziona così. I Lakers guidano l’attacco attraverso LeBron e se lui non ha possibilità di giocare, com’è possibile valutare la squadra?”

Successivamente si è inserito nel discorso anche il terzo membro della Crew di InsideTheNBA, Shaquille O’Neal, il quale ha spiegato i motivi per cui, secondo lui, i Lakers finiranno nella top 4 ad Ovest.

“Lasciami spiegare perché Los Angeles finirà nella top 4. Loro non vogliono per alcun motivo il settimo o l’ottavo posto, perché non hanno intenzione di giocare contro Phoenix o contro Golden State al primo turno. Penso che faranno un grande salto di qualità nel momento decisivo della stagione per evitare un percorso complicato ai Playoff con Suns e Warriors.”

Leggi anche:

Risultati NBA, Nets in rimonta sui Mavs; Big Three di L.A. troppo per il solo Tatum: ai Lakers la classicissima

NBA, pneumotorace per CJ McCollum: Blazers cauti sul recupero

Aria di ricostruzione in casa Indiana Pacers: LeVert, Turner e Sabonis sul mercato