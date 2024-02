NBA, i Brooklyn Nets promuovono Kevin Ollie come coach ad interim

Dopo una regular season deludente e la recentissima clamorosa sconfitta contro i Celtics, i Nets avevano bisogno di una scintilla per provare a riaccendere la squadra. Brooklyn non avrà il miglior roster della NBA, ma vale sicuramente più dell’11esimo posto a Est. Così la pensa anche la dirigenza, che ieri ha deciso di sollevare Jacque Vaughn dal ruolo di capo allenatore. Poco dopo è arrivato anche l’annuncio del sostituto: sarà Kevin Ollie a ricoprire ad interim il ruolo di head coach dei Nets.

Oggi Ollie guiderà la sua prima sessione di allenamento, e giovedì sarà in panchina per la sfida contro i Toronto Raptors. I Nets hanno 28 partite di regular season rimaste per provare a risollevare la stagione. Nell’ultimo periodo sono tra le 10 squadre peggiori sia per rating offensivo sia per rating difensivo.

Vaughn è stato per lungo tempo nell’organizzazione di Brooklyn, prima come assistente e poi come head coach. La sua prima parentesi da capo allenatore risale al 2020, quando aveva guidato la squadra nella Bolla di Orlando. L’anno successivo era tornato assistente, dopo la scelta di promuovere Steve Nash. Nash però è durato un solo anno nel ruolo, poi ricoperto nuovamente da Vaughn fino a poche ore fa.

Un ruolo che toccherà ora a Kevin Ollie. Dopo una lunga carriera NBA alle spalle, Ollie aveva iniziato ad allenare nel 2010 a UConn, dopo è stato per sei anni head coach. In quell’esperienza è riuscito a vincere un titolo nazionale. Passato alla G League alla guida della Overtime Elite, a settembre è arrivato in NBA, come assistente ai Nets. Ora inizierà una nuova avventura, con il compito di risollevare Brooklyn.

