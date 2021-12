NBA, Luka Doncic criticato per lo stato di forma: “Devo lavorare sul mio fisico”

Dopo la sconfitta contro i Brooklyn Nets, Luka Doncic è stato intervistato dai microfoni di TNT e ha parlato del suo stato di forma. Criticato da Reggie Miller riguardo il fatto che sembri esausto dopo pochi minuti di partita, non è la prima volta che Doncic subisce critiche di questo genere dopo le sconfitte dei Mavs.

Nonostante la prestazione da 28 punti, 6 rimbalzi e 9 assist, molti degli addetti ai lavori credono che il giocatore sloveno possa fare molto di più, se solo fosse nel giusto stato di forma.

“Il mio stato di forma deve assolutamente migliorare. So che la gente continuerà a parlarne, quindi devo lavorarci su. Ho avuto una lunga estate. Prima i Playoff, poi i Giochi Olimpici, e poi tre settimane di riposo in cui forse mi sono rilassato troppo. Devo lavorare e rimettermi in carreggiata il prima possibile, ne sono consapevole.”