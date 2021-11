NBA, Joe Harris fuori almeno un mese per operazione alla caviglia

Joe Harris verrà operato alla caviglia per intervenire su una piccola particella ossea. Il giocatore dovrà stare fermo 4-8 settimane. L’annuncio, ribadito da Adrian Wojnarowski di ESPN, è stato dato dall’agente Mark Bartelstein di PrioritySports. Harris aveva saltato le ultime sei partite giocate dai Brooklyn Nets, dopo essersi infortunato nella sfida contro i Thunder del 14 novembre.

Brooklyn Nets guard Joe Harris is expected to miss four to eight weeks with ankle surgery, agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. Surgery is addressing "a little bone particle" in ankle, Steve Nash said.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 29, 2021