NBA, inferno Ben Simmons: ancora KO. L’agente: “Colpa mia”

Ben Simmons è ancora KO. L’ex Philadelphia ha subito un nuovo aggravamento della lesione nervosa alla schiena che già a inizio stagione lo aveva tenuto ai box oltre 10 settimane. L’allenatore ad interim dei Brooklyn Nets Kevin Ollie ha già confermato l’infortunio, sottolineando come non ci siano novità rispetto all’infortunio. Né sarebbe indicabile al momento un piano di rientro o delle tempistiche indicative per la guardia.

Ben Simmons is out tonight due to lower back nerve impingement, per @NYPost_Lewis pic.twitter.com/Ez70U4pWP7 — NBACentral (@TheDunkCentral) March 4, 2024

Indicato prima come dolore alla gamba, poi nerve impingement. Formulazione che ha evidenziato il ritorno di un problema già incontrato da Simmons nel suo calvario di infortuni. Meno grave, ma comunque sufficientemente doloroso da costringerlo fuori dal parquet. Lo stesso agente del giocatore, Bernie Lee, non ha nascosto la sua frustrazione a riguardo:

“È lo stesso infortunio con cui ha avuto a che fare tutto l’anno. Stiamo cercando di ottenere risposte più chiare su come tirarlo fuori dalla situazione in cui si trova. Continuiamo a cercare di trovare opzioni non chirurgiche per consentire a Ben Simmons di continuare a giocare”.

Ha poi ribaltato su di sé tutta la colpa della situazione.

“Quando ho iniziato a lavorare con Ben, mi sono impegnato con lui a fare tutto il possibile per trovare le risposte giuste e gli specialisti con cui lavorare. Chiaramente non è successo e questa è la mia responsabilità”.

Il 27enne ha saltato l’intera stagione 2022 a causa di persistenti problemi alla schiena, e la scorsa stagione ha giocato solo 42 partite a causa di disturbi (ancora) alla schiena e al ginocchio. Questa stagione, nelle 15 presenze registrate, Simmons ha segnato una media di 6.1 punti e 7.9 rimbalzi. Nonostante tutto, Kevin Ollie rimane ottimista:

“Si allena ancora in campo, e speriamo di poterlo recuperare presto per questa volata finale verso i playoff”.

