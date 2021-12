NBA, Solomon Hill sarà out per il resto della stagione

Brutta notizia in casa Atlanta Hawks: Salomon Hill dovrà saltare tutto il corso della prossima stagione per un infortunio rimediato al tendine del ginocchio sinistro. Durante il primo quarto del match perso 130-127 contro gli Charlotte Hornets, il giocatore è scivolato sul parquet, compiendo un innaturale movimento al ginocchio.

Dopo gli accertamenti del caso, si è venuti a conoscenza della reale entità dell’infortunio del giocatore: lesione al tendine del ginocchio sinistro. Per questa ragione sarà costretto a guardare i propri compagni dagli spalti durante le prossime partite. Per il trentenne ex giocatore degli Indiana Pacers si tratta dell’ennesimo infortunio della carriera.

Come affermato in precedenza, questa è una pessima notizia per la franchigia della Georgia, già martoriata da diversi infortuni. Infatti sono fermi ai box molti giocatori chiave, fra cui Cam Reddish, Bogdan Bogdanovic e De’Andre Hunter.

Gli Hawks occupano attualmente il nono posto della Eastern Conference con un record di 13-12. Il loro prossimo appuntamento è fissato contro i Brooklyn Nets nella notte tra venerdì e sabato.

