NBA, Kemba Walker è fuori dalla rotazione dei New York Knicks

Tom Thibodeau non ha mai fatto prigionieri nella sua carriera da allenatore, e non comincerà certo ora, sulla panchina dei Knicks, con più di un riflettore puntato addosso. Il capo allenatore di New York ha annunciato un cambio radicale nelle rotazioni: escluso Kemba Walker, che verrà rimpiazzato in quintetto titolare da Alec Burks. Ne dà notizia Stefan Bondy del New York Daily News.



Alec Burks is the starting point guard moving forward, according to Thibodeau — Stefan Bondy (@SBondyNYDN) November 29, 2021

Kemba Walker fuori dalle rotazioni: così Thibodeau cambia i Knicks

Lo staff non è nuovo a stravolgimenti in corsa, questa sembra però una decisione definitiva destinata ad avere conseguenze sul medio lungo periodo. Ecco le parole di coach Tom Thibodeau dopo l’allenamento di oggi, in cui parla dell’esclusione di Kemba Walker:

“É una decisione dura da prendere, ma bisogna sempre fare quel che si crede sia meglio per la squadra. Ho visto Kemba da titolare, ed è difficile giocare con tre guardie piccole assieme. Ci ho pensato, e ho grande rispetto per chi è Kemba come persona e per tutto ciò che ha realizzato in questa lega. Ma devo fare quel che credo sia meglio per la squadra.”

Come reagirà Kemba Walker? Ricordiamo che, in caso di rottura, il giocatore non potrebbe comunque essere scambiato prima del 15 dicembre.

Leggi anche:

Risultati NBA: Curry archivia la pratica Clippers, LeBron si prende la sua rivincita sui Pistons

NBA, infortunio Ja Morant: definiti i tempi di recupero

Si avvicina il rientro in campo di Klay Thompson: va in G League NBA