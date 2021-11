NBA, si avvicina il rientro in campo di Klay Thompson: va in G League

Giorno dopo giorno Klay Thompson sembra poter rivedere la luce in fondo al tunnel. Il giocatore, infatti, nei prossimi giorni si unirà ai Santa Cruz Warriors, squadra affiliata a Golden State, per ritrovare la condizione. La guardia si allenerà con la compagine di G League con l’obiettivo di rientrare in campo – si vocifera – intorno a Natale.

Nel frattempo, gli Warriors hanno anche annunciato l’assegnazione alla squadra di Santa Cruz di James Wiseman. Il centro è fermo da ormai diversi mesi a causa di un problema al menisco destro e sottoposto ad intervento chirurgico lo scorso 15 aprile. Anche per lui si delinea un ritorno sul parquet importante. E coach Steve Kerr non vede l’ora.

Warriors assign Klay Thompson & James Wiseman to Santa Cruz: pic.twitter.com/dCcv9Td9ck — Warriors PR (@WarriorsPR) November 28, 2021

