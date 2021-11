NBA, Tom Thibodeau panchina tutti i suoi titolari contro Milwaukee

Nella notte i New York Knicks hanno perso contro i Milwaukee Bucks dopo una gara decisamente strana. In casa Knicks, infatti, i titolari sono andati in estrema difficoltà, ‘costringendo’ Tom Thibodeau a panchinarli per l’intero quarto quarto del match. Queste le parole di coach Thibs a riguardo:

“Hanno bisogno di più tempo per integrarsi? No, non è questa la nostra mentalità. Se sono trascorse 10 partite e vediamo che i risultati faticano ad arrivare, solitamente ti auto-convinci che ti servono almeno 20 partite per trarre qualche conclusione. Poi ne passano 20 e ti dici di aspettare fino alla trentesima. E prima che tu te ne accorga, la stagione è finita. Noi non pensiamo in questa maniera.”

Ciò che è indiscutibile è che la formazione iniziale di New York, ad oggi, non funziona. Il quintetto titolare – composto da Kemba Walker, Evan Fournier, RJ Barrett, Julius Randle e Mitchell Robinson – ha giocato più minuti di qualsiasi altro nella NBA in questa stagione. Ma finora fa acqua da tutte le parti, incassando peraltro il peggior defensive rating della lega (119.3).

Thibodeau ha tolto tutti gli starter five quando mancavano 2:01 minuti alla fine del terzo quarto, quando ha sostituito Randle in favore di Obi Toppin, fino alla fine della partita, e inserendo Derrick Rose, Alec Burks, Immanuel Quickley, Toppin e Taj Gibson a supporto. Scelta che Thibs ha spiegato così:

“I titolari non hanno oggettivamente giocato bene. Questo è tutto. Dobbiamo capire come mai. In questo momento stiamo giocando bene in trasferta e non stiamo giocando bene in casa, il che è insolito. Quindi dobbiamo chiarire le cose tra di noi.”

La scelta di Thibodeau ad un certo punto ha pagato dividendi, poiché la second unit ha recuperato uno svantaggio di 22 punti, arrivando al termine del match in equilibrio. Poi, i panchinari dei Knicks hanno finito la benzina, mentre Milwaukee è stata brava a concretizzare tre triple nel finale, chiudendo quindi la contesa.

“Stavamo solo cercando di ritrovare la nostra energia con la second unit. Una volta che abbiamo pareggiato gli avversari sotto il punto di vista dell’intensità nel gioco, ho pensato che la panchina potesse farcela. Devo comunque fare un plauso ai miei ragazzi.”

Leggi Anche

NBA, Golden State vola ad un record di 10-1: le parole di Stephen Curry

NBA, problemi per Jimmy Butler: esce per infortunio contro i Lakers

Risultati NBA, Warriors forza 10 grazie all’ex Wiggins, non basta lo show di Edwards; Lakers ancora ok all’OT