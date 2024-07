NBA, Jalen Brunson disposto ad anticipare l’estensione per aiutare i Knicks

A rendere i New York Knicks una contender ormai sembra mancare davvero qualche piccolo gradino. Uno di questi potrebbe essere già scavalcato grazie alla stella indiscussa della squadra, Jalen Brunson. La guardia 27enne, secondo quanto riporta Fred Katz di The Athletic, starebbe considerando di estendere il contratto già durante questa estate: sarebbero 4 anni a 156.5 milioni di dollari. Si tratterebbe in ogni caso del massimo salariale, ma aiuterebbe – e non poco – le finanze della franchigia newyorkese.

Se Brunson aspettasse il termine della prossima stagione, infatti, avrebbe diritto a un quinquennale da 269 milioni di dollari. In poche parole, 113 milioni di dollari garantiti in più e una media annua di 53.8 contro i 39.1 se firmasse in questa offseason. Una firma di Brunson a stretto giro di tempo permetterebbe ai Knicks di evitare lo spauracchio del second apron, che attiverebbe una situazione di hard cap e condannerebbe il front office a numerose limitazioni operative in termini di mercato e non solo. Maggiore libertà significa avere la possibilità di essere più aggressivi nell’acquisire i giocatori che servono per andare alla caccia del Larry O’Brien Trophy. Il rinnovo di OG Anunoby e la trade per acquisire Mikal Bridges sono esempi lampanti del futuro che i Knicks sperano di avere.

