NBA, Jaren Jackson Jr. e Ja Morant c’è sintonia: “In campo basta lo sguardo”

Jaren Jackson Jr., rientrato da un infortunio solo sul finire della scorsa annata, ha disputato appena 16 partite tra stagione regolare e primo turno di Playoff nel 2020-2021. I Memphis Grizzlies vogliono confermarsi tra le migliori otto nella Western Conference, se possibile senza passare per l’incognita del Play-in già sperimentata nell’ultimo biennio. Per farlo, il tandem di riferimento è quello formato proprio dall’ex Michigan State in coppia con Ja Morant.

Di seguito le dichiarazioni di Jaren Jackson Jr. ai microfoni di SiriusXM NBA Radio:

“Conosce il gioco, lo adora. In campo ci sono diversi aspetti dei quali non è nemmeno necessario parlare perché bastano sguardi e movimenti. Entrambi analizziamo molto i video delle partite e così si sedimenta un linguaggio. [Ja Morant] ha un talento naturale nella lettura del gioco, è un’abilità che ad alcuni richiede anni e anni di allenamento. Nel suo caso, alla sua età, è molto avanti nel percorso.”

"He just knows the game so well."

