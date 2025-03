NBA, i Memphis Grizzlies licenziano coach Taylor Jenkins

I Memphis Grizzlies e Taylor Jenkins si separano a meno di 10 partite dalla fine della stagione, con la squarta pienamente in corsa per l’accesso diretto ai Playoff e il fattore campo in un ipotetico primo turno. Il comunicato è stato diffuso nella giornata di venerdì sui canali ufficiali della franchigia. Ecco le parole di Zach Kleiman, GM e President of Basketball Operations dei Grizzlies:

“Sono sinceramente grato a Taylor per il suo contributo a questa squadra e questa città nelle ultime sei stagioni. È stata una decisone difficile vista la costante e tangibile crescita dei nostri giocatori e il successo ottenuto sotto la guida di Taylor. Gli auguro davvero il meglio per il futuro.”

Jenkins lascia la panchina di Memphis da coach più vincente nella storia dei Grizzlies. Gli succederà ad interim Tuomas Isalo, già assistente nel coaching staff. Ne dà annuncio Shams Charania di ESPN.

