NBA, Ja Morant commenta l’eliminazione di Memphis contro OKC: “Con me saremmo 2-2”

Per essere un grande campione devi avere la consapevolezza di poter influenzare una serie NBA. È questa, probabilmente, la mentalità di Ja Morant che si è presentato in conferenza stampa dopo l’eliminazione netta dei suoi Memphis Grizzlies per 4-0, nel primo turno Playoff NBA 2025 contro gli Oklahoma City Thunder.

Il playmaker ha dovuto saltare gli ultimi due appuntamenti della serie, affermando che con lui in campo le cose sarebbero andate diversamente. Queste le parole rilasciate dal giocatore:

“Avevo capito tutto dei Thunder, è frustrante non aver potuto rimanere in campo in gara-3, perché sono sicuro che l’avremmo vinta senza il mio infortunio e quella vittoria avrebbe cambiato completamente la prospettiva nella serie per noi. Staremmo viaggiando verso Oklahoma City con la serie sul punteggio di 2-2”.

Leggi Anche:

NBA, quante chance hanno i Lakers di rimontare dal 1-3? La statistica fa paura

NBA, i Lakers con le spalle al muro: sotto 1-3 contro Minnesota