Piccolo aumento di stipendio salariale per i giocatori di G League

Negli ultimi anni la G League sta vivendo un momento positivo e nell’ultima stagione, la lega di sviluppo, ha visto la nascita del suo sindacato giocatori. Anche con queste premesse si spiega l’incremento salariale – seppur lieve – di base: da 35.000 dollari all’anno (7.000 al mese) a 37.000 dollari annuali.

Secondo quanto afferma Hoops Rumors, tale importo tenderà a crescere. Per farvi capire l’evoluzione salariale, basti sapere che nel 2014 gli stipendi erano stati divisi in 3 gruppi: livello A ($ 25.000), livello B ($ 19.000) e livello C ($ 13.000). Si parte quindi da qui.

Poi, alcuni giocatori che hanno avuto la fortuna di essere firmati durante i training camp attraverso un contratto Exhibit 10, potranno ottenere anche un bonus di 50.000 dollari se rimarranno in G League per almeno 60 giorni. Tecnicamente, lo stipendio di un giocatore può quindi arrivare fino a 87.000 all’anno.

All’inizio della stagione 2020-21, il 45% dei giocatori NBA aveva già giocato in G-League durante la propria carriera, un record.

