Mercato NBA, rinnovo pesante per Mikal Bridges con Phoenix: le cifre

In casa Phoenix è tempo di nuovi accordi. Secondo previsioni, Mikal Bridges ha chiuso un’estensione contrattuale prima di Deandre Ayton. Mikal è stato un pezzo importantissimo nel roste di Monty Williams durante la scorsa stagione dei Suns. Il giocatore si è accordato per un contratto da 90 milioni di dollari in 4 anni.

Grande difensore, il classe 1996 ha sviluppato anche il suo gioco offensivo e la scorsa stagione è stato estremamente efficiente da questa parte del campo: 13.5 punti – tirando con il 54.3% dal campo, di cui il 42.5% dalla distanza – 4.3 rimbalzi, 2.1 assist e 1.1 palle rubate in 32.6 minuti. Da vedere ora se i Suns riusciranno a trovare un accordo con Ayton: per ora le ultime notizie danno le due parti distanti. Ayton vorrebbe un max contract, ma i Suns non sarebbero disposti a darglielo.

Phoenix Suns G/F Mikal Bridges has agreed to a four-year, $90 million rookie contract extension, his agents Sam Goldfeder and Jordan Gertler of @Excelbasketball tell ESPN. Deal is fully guaranteed. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 17, 2021

