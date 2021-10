NBA, partnership commerciale e tecnologica con Google

La NBA ha raggiunto un accordo pluriennale con Google. Nell’intesa, secondo le prime indiscrezioni in attesa di conferma ufficiale, rientrerebbero dettagli relativi alla sponsorizzazione e al supporto tecnologico. La partnership con il colosso di Mountain View si innesta per la lega di Adam Silver nel percorso verso un fan engagement sempre più articolato. In questa direzione muove anche l’annunciata condivisione dei trend sul motore di ricerca nel corso della stagione.

Stando a quanto riportato da Mike Vorkunov di The Athletic, Google Pixel si appresta a diventare sponsor principale dei Playoff di NBA e G League. Occhi rivolti anche al versante e-sports visto l’interesse verso l’All-Star Game della lega targata NBA2k. YouTube TV resterà invece presenting partner delle NBA Finals.

