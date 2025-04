Ja Morant ci ricasca: sfottò con il gesto delle armi, Buddy Hield risponde

Ja Morant e Buddy Hield sono stati ammoniti ufficialmente dalla NBA per “gesti inappropriati” durante le partite di martedì sera. La stella dei Memphis Grizzlies, così come la guardia dei Golden State Warriors e le due franchigie, hanno ricevuto una reprimenda da parte della lega. I due giocatori avevano infatti usato come taunting, quindi scherno nei confronti di un avversario, il gesto della pistola con le mani. A riportarlo è Shams Charania, insider di ESPN.

La lega avrebbe stabilito che “le celebrazioni non erano intese come violente, ma inappropriate“. Per questo i giocatori “dovrebbero astenersi”. Morant, dopo il gesto rivolto alla panchina dei Golden State Warriors, ha ricevuto un fallo tecnico per la provocazione. Anche la guardia dei Warriors Buddy Hield ha ricevuto un fallo tecnico per aver imitato il gesto come contro-sfottò.

Nel 2023 Ja Morant era stato sospeso per 8 partite dopo ave rmostrato in diretta Instagram una pistola. Due mesi dopo, un altro incidente simile aveva fatto lievitare la sospensione a 25 partite.

