NBA, Jaren Jackson Jr torna in campo con Memphis dopo lungo tempo

Dopo l’infortunio al ginocchio sinistro accusato all’interno della bolla di Orlando della scorsa stagione, Jaren Jackson Jr. è finalmente tornato a disposizione dei Memphis Grizzlies. Il giocatore è rientrato sui parquet NBA proprio nella notte nella partita persa contro i Los Angeles Clippers con il risultato di 117-105.

Jackson, che aveva riportato un problema al menisco del ginocchio sinistro il 3 agosto scorso, ha concluso con 15 punti, otto rimbalzi e quattro stoppate in 18 minuti. Un rientro importante per uno dei giocatori più rappresentativi, in questo periodo, per i Grizzlies. Il 21enne nella scorsa stagione ha viaggiato con una media di 17.4 punti, 4.6 rimbalzi e 1.6 stoppate in 57 partite.

