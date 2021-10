Mercato NBA, i Memphis Grizzlies esercitano la team option su Ja Morant

Ore di operazioni secondarie per i Memphis Grizzlies, i quali nella giornata di ieri hanno deciso di esercitare la loro team option presente nei contratti di Ja Morant, Brandon Clarke e Desmond Bane. Si tratta dell’attivazione del 4° anno nei contratti dei primi due e del 3° anno in quello di Bane.

Con questa mossa, Morant percepirà 12.1 milioni di dollari nella stagione 2022/23, mentre Clarke si metterà in banca 4.3 milioni di dollari e Bane 2.1 milioni di dollari. Quanto a Jarrett Culver, i Grizzlies hanno deciso di non esercitare l’opzione sul suo contratto, rendendolo di fatto free agent al termine della postseason. La sua team option pesava per 8.1 milioni di dollari.

