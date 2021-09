NBA, il GM dei Knicks assicura che tutti i giocatori sono vaccinati

Dopo il clamore mediatico intorno al caso Wiggins, ancora privo di vaccinazione contro il COVID-19, diverse squadre della lega stanno cercando di convincere i (pochi) atleti non vaccinati a cambiare idea. In casa dei Knicks sembra però tutto sotto controllo: secondo quanto riportato da Ian Begley di SNY, infatti, l’intero roster della squadra sarebbe vaccinato.

NYK GM Scott Perry says all Knicks players are vaccinated. Perry says the organization is proud of how seriously the players approached COVID-19 and credits the team medical staff. Per NYC mandate, Knicks and Nets need to be vaccinated to play/practice in the city.

— Ian Begley (@IanBegley) September 24, 2021