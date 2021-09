Mercato NBA, Ryan Arcidiacono firma con i Boston Celtics

Testato questa settimana dai Golden State Warriors, Ryan Arcidiacono firmerà invece nelle prossime ore con i Boston Celtics. Secondo quanto riporta Shams Charania, il giocatore ha raggiunto un accordo per partecipare al training camp della compagine allenata da Udoka.

I Bulls avevano deciso di declinare la propria team option, da 3 milioni di dollari, e renderlo libero sul mercato dei free agent. La scorsa stagione Ryan ha viaggiato con una media di 3.1 punti, 1.5 rimbalzi e 1.3 assist ad allacciata di scarpa, in 10.2 minuti di permanenza sul parquet, quest’ultimo valore più basso da quando si trova nella lega.

Con lui i Celtics hanno ora 19 giocatori sotto contratto, di cui 18 standard e 4 non garantiti. C’è quindi teoricamente ancora un posto da coprire in vista del training camp.

Free agent guard Ryan Arcidiacono has agreed to a training camp deal with the Boston Celtics, sources tell @TheAthletic @Stadium. Arcidiacono, who spent his first four NBA seasons in Chicago, worked out for the Warriors this week.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 23, 2021