NBA, Lawrence Frank commenta i tempi di recupero di Kawhi Leonard

Dopo le ultime dichiarazioni di Steve Ballmer, a margine della presentazione della nuova Arena dei Los Angeles Clippers, in cui pareva dubbioso sui tempi di recupero di Kawhi Leonard, anche Lawrence Frank, President of Basketball Operations, non è riuscito ad indicare una data certa di rientro per la stella californiana:

“Non stiamo toccando questo argomento internamente. A questo punto nessuno sa cosa succederà, per questo tipo di infortunio nessuno sa esattamente quanto tempo ci vorrà. Nessuno lo sa. Dobbiamo andare avanti giorno per giorno, Kawhi ha un piano molto dettagliato… lasceremo che il suo corpo e i medici ci dicano quando arriverà il momento giusto per reintegrarlo in gruppo insieme agli altri.”

L’ala, tra le altre cose, è stata sottoposta a un intervento chirurgico per la rottura parziale del legamento crociato anteriore il 13 luglio scorso. Leonard si era infortunato in Gara 4 delle semifinali di Western Conference contro Utah il 14 giugno, saltando sostanzialmente le ultime 8 partite della squadra.

Frank ha inoltre aggiornato i media sulle condizioni di Serge Ibaka, il quale è stato operato alla schiena a giugno e che si limiterà ad esercizi senza contatto durante il training camp. Il rookie Jason Preston (# 33) non sarà disponibile per il training camp a causa di un infortunio al piede durante un allenamento di questa settimana. Per quanto riguarda lo stato di vaccinazione della sua squadra (giocatori/staff), Frank è rimasto elusivo.

“Personalmente, sono un grande sostenitore del vaccino, credo nella scienza e nelle prove che fornisce. Ma non mi sento a mio agio a parlare a nome dei giocatori o dello staff e condividere questo tipo di informazioni.”

