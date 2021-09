NBA, reporter intervista Jordan Clarkson senza riconoscerlo

Jordan Clarkson, Sixth Man of the Year della scorsa stagione, ha sicuramente contribuito ai successi degli Utah Jazz nell’ultima annata. La guardia (reduce da una stagione da 18.4 punti, 4 rimbalzi e 2.5 assist) ha infatti messo in mostra le proprie doti da realizzatore subentrando dalla panchina e risolvendo diverse partite per la propria squadra.

Sembra però che tutto ciò non sia bastato a rendere Clarkson un personaggio di spicco a Salt Lake City. La guardia è stata infatti vittima di un simpatico episodio avvenuto a Las Vegas, in un cui una giornalista dello Utah (Hayley Crombleholme) non ha riconosciuto il giocatore proprio mentre stava facendo un servizio sui Jazz.

Had him spell his name and everything 🤦‍♀️. I’m only mildly (okay highly) embarrassed pic.twitter.com/mWFO6eXOjp — Hayley Crombleholme (@HayleyHolme) September 24, 2021

La reporter ha infatti chiesto a Clarkson se andasse alle partite della squadra, a cui il giocatore ha risposto con uno spaesato “molte”. Crombleholme ha poi aggiunto la proverbiale “ciliegina sulla torta”, chiedendo alla guardia di fare lo spelling del proprio nome.

Il video è ovviamente diventato virale su Twitter, al punto da portare Clarkson a rispondere all’accaduto anche sui social (senza però prendersela, fortunatamente).

haha Lets GO JAZZ! Cant wait to get started!!! 😉 https://t.co/jExEpQGDUF — Jordan Clarkson (@JordanClarksons) September 24, 2021

La giornalista cercherà probabilmente di informarsi un po’ meglio in vista del prossimo servizio.

