NBA, Marco Belinelli sceglie il suo quintetto ideale di sempre: out LeBron James

È ormai trascorsa più di una settimana dal lancio ufficiale di NBA 2K22, ma l’hype intorno al titolo cestistico più venduto non è ancora terminato. A riprova di quanto detto, negli scorsi giorni è uscita una intervista effettuata da Gazzoli a Marco Belinelli, il quale ha parlato della sua avventura in NBA, fino al suo rapporto con i videogiochi:

“Io l’italiano che ha fatto la storia in NBA? Per adesso sì, sono i fatti che parlano. Sicuramente per me aver vinto e essere stato in NBA per 13 anni è qualcosa che non tutti hanno fatto. Mi rende molto fiero, soprattutto per tutti gli italiani che mi seguono e che hanno fatto le nottate per guardare le Finals in diretta. Poi, ovviamente, mi ricordo della Gara da 3 punti, le Finali NBA e tantissime altre partite.”