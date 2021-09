Se da una parte la NBA riceve notizie confortanti riguardo le vaccinazioni dei giocatori, dall’altra alcuni atleti sono ancora restii, nel mezzo invece troviamo GM come Rob Pelinka che hanno le idee chiare: tutti i giocatori dei Los Angeles Lakers si vaccineranno prima dell’inizio della regular season.

Rob Pelinka says that by opening night against the Warriors, the Lakers expect their entire roster to be fully vaccinated. Which would suggest with training camp just days away, all of the Lakers’ players are not currently fully vaccinated.

— Dave McMenamin (@mcten) September 23, 2021