tIn casa Brooklyn Nets tiene banco la questione Kyrie Irving: il giocatore – che è in trattativa per firmare l’estensione contrattuale – non si è ancora vaccinato e, da come riferiscono varie fonti, non sarebbe intenzionato a farlo. Una scelta che rischia di fargli saltare buona parte dell’inizio della nuova stagione NBA.

There is a vaccine mandate in N.Y. state, which could mean Kyrie may not be able to play at the Barclays Center. https://t.co/RsKpvzuOlF pic.twitter.com/Fpw5LM2KE7 — theScore (@theScore) September 23, 2021

Come scrive Yaron Weitzman di Fox Sports, la scelta di Kyrie Irving di non vaccinarsi implicherebbe la sua assenza per l’inizio della stagione: a New York, infatti, chi non ha ricevuto almeno una dose di vaccino non può partecipare a eventi e manifestazioni sportive. Secondo lo stato di NY, Irving non dovrebbe partecipare né ai training camp né alle partite casalinghe dei Brooklyn Nets.

Kyrie Irving salterebbe così sia l’inizio dei camp d’allenamento, previsto per il 28 settembre, che le amichevoli previste per l’8 e 14 ottobre – rispettivamente contro Milwaukee Bucks e Minnesota Timberwolves – oltre a non prender parte alla prima partita della stagione contro Charlotte il 24 ottobre.

Il GM Sean Marks, nel media day di martedì scorso, non si è mostrato più di tanto preoccupato sulla situazione vaccinale dei giocatori:

“Ad oggi, non posso dire chi potrebbe giocare e chi no, ma ovviamente ci sarebbero un paio di persone che mancano da quel quadro. Non voglio entrare nel merito di chi sia, ma siamo sicuri che nei prossimi giorni, prima del training camp, tutti saranno autorizzati a parteciparvi. Tutti noi sappiamo cosa c’è in gioco. Non conosciamo la natura del mandato, se vale solo per la città oppure per tutta la lega, ma per noi può essere un ostacolo nel mandare i giocatori in campo”

Non si conosce il perché Kyrie Irving non si voglia vaccinare, se per motivi religiosi o altro, ma è una situazione che non fa stare tranquilli i Brooklyn Nets.

