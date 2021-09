NBA, non solo Monta Ellis, anche Gerald Green si allena coi Rockets

A quanto pare Monta Ellis non è il solo cestista che sta cercando di ottenere un romantico ritorno in NBA. E anche in questo caso gli Houston Rockets sono protagonisti.

La franchigia texana infatti ha invitato ad allenarsi col team Gerald Green, proprio lui che come ultima casacca NBA vestiva quella rossa e bianca dei Rockets. Green non gioca una partita ufficiale nella lega dal 2019, tagliato dal roster dopo la frattura del piede in preseason. Nei due anni precedenti però, la guardia aveva fatto registrare medie di 10.3 punti a partita in circa 20 minuti di utilizzo (36.0% da tre).

In una franchigia che ha chiaramente premuto il testo reset dopo la cessione di James Harden, non significa che un elemento dalla grande esperienza non faccia comodo. Soprattutto se è stato uno dei giocatori preferiti dai tifosi Rockets e può fungere da mentore per i giovani talenti presenti a roster.

Difficile però aspettarsi sia Gerald Green che Monta Ellis vestire la maglia Rockets, vedremo il front office che direzione deciderà di prendere.

