Mercato NBA, Monta Ellis si allena anche con gli Houston Rockets

Monta Ellis sta tentando il tutto per tutto per regalarsi una chance di tornare in NBA. Secondo quanto riportato da The Athletic, infatti, il giocatore ha fatto una seconda tappa in Texas questa settimana, allenandosi in casa degli Houston Rockets. Il play giovedì scorso era invece sceso in campo nel centro d’allenamento dei Dallas Mavericks insieme ad Isaiah Thomas e Lance Stephenson.

Ellis, 35 anni, non gioca una partita NBA dal 2017. È chiaro che il suo ruolo all’interno di una compagine potrebbe essere quello in uscita dalla panchina. A Houston, Ellis sarebbe considerato un leader veterano in una squadra giovane e in piena ricostruzione che ha peraltro chiuso la scorsa stagione con il peggior record della lega. L’ex Warriors, in questo senso, potrebbe fungere da mentore per Jalen Green, scelta numero 2 nel Draft 2021.

