NBA, Chandler Hutchison tagliato dagli Spurs

Dopo avere trovato nuova casa a seguito della clamorosa trade che ha portato Russell Westbrook alla corte di LeBron James ai Los Angeles Lakers, Chandler Hutchison è stato tagliato dai San Antonio Spurs.

La guardia 25enne era stata infatti spedita in Texas dagli Washigton Wizards, in uno scambio che ha visto coinvolti oltre la squadra capitolina –Kyle Kuzma, Montrezl Harrell e Kentavious Caldwell-Pope ora vestono Wizards- anche i Pacers, i Nets e gli stessi Spurs. Una trade a più squadre che tanto peserà sull’economia della prossima stagione.

The Spurs are releasing Chandler Hutchison, sources tell @TheAthletic. Hutchison’s salary is guaranteed for $4M in 2021-22. San Antonio acquired him as part of the five-team mega deal that sent Russell Westbrook to LA and Spencer Dinwiddie to DC.

— Fred Katz (@FredKatz) September 4, 2021